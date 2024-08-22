Eskişehir'de "Ahşap El Sanatları Sergisi" açıldı
Eskişehir Ahşap El Sanatları Koruma Derneğince düzenlenen Ahşap El Sanatları Sergisi, Espark Alışveriş Merkezi'nde açıldı.
Eskişehir Ahşap El Sanatları Koruma Derneğince düzenlenen Ahşap El Sanatları Sergisi, Espark Alışveriş Merkezi'nde açıldı.
Dernek bünyesinde farklı sanat türlerinde faaliyet gösteren 13 ahşap işleme ve tasarım sanatçısının eserleri, açılan sergide vatandaşların beğenisine sunuldu.
Ahşap işleme sanatçısı Varol Yavuz'ın koordinatörlüğünde hazırlanan sergide ahşap heykel, boyama, oyma, naht, takı, tasarım, torna ve yakma türleri sergilendi.
Yoğun ilgi gören sergi, 24 Ağustos'a kadar gezilebilecek.
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