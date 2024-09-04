5. Eskişehir Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı başladı

Eskişehir'de bu yıl 5'incisi düzenlenen "Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı", Eskişehir Ticaret Odası (ETO) TÜYAP Fuar Merkezi'nde yapılan törenle kapılarını ziyaretçilere açtı.

TÜYAP ile Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliğinin (TARMAKBİR) işbirliğinde, Tarım ve Orman Bakanlığı, Eskişehir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve ETO'nun destekleriyle organize edilen, 60'tan fazla firmanın katıldığı fuar başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, açılışta yaptığı konuşmada, tarım, hayvancılık ve gıda değişimi gibi konuların ülke ve dünya çapında daha çok konuşulması gerektiğini söyledi.

Ünlüce, "Bugünkü fuarın hem sorunların konuşulması, tarım alanındaki yeni teknolojilerle buluşulması hem de bu konuyla uğraşan bütün paydaşların işbirliği ve dayanışma içerisinde gayret gösterilmesi bakımından önemli olduğuna inanıyorum." dedi. Kurdelenin kesilmesinin ardından firma temsilcilerini ziyaret eden Ünlüce ve ETO Başkanı Metin Güler, katılımcılarla bir araya geldi. Ziyaretçilerine yenilikçi teknolojileri görme imkanı sunan, traktörler, biçerdöverler, tarımsal mekanizasyon ve teknolojileri, tohum, fide, fidan ve bahçecilik teknolojileri, sera, sulama teknolojileri ve zirai gübrelerin sergilenip tanıtıldığı 5. Eskişehir Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'nda, ekolojik tarım uygulamaları ve doğal kaynakların korunmasına yönelik çözümler, hayvan sağlığı, süt endüstrisi ve yem üretimi konularında güncel gelişmelere de yer veriliyor.