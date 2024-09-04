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        5. Eskişehir Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı başladı

        Eskişehir'de bu yıl 5'incisi düzenlenen "Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı", Eskişehir Ticaret Odası (ETO) TÜYAP Fuar Merkezi'nde yapılan törenle kapılarını ziyaretçilere açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 15:45 Güncelleme: 04.09.2024 - 15:45
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        5. Eskişehir Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı başladı
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        Eskişehir'de bu yıl 5'incisi düzenlenen "Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı", Eskişehir Ticaret Odası (ETO) TÜYAP Fuar Merkezi'nde yapılan törenle kapılarını ziyaretçilere açtı.

        TÜYAP ile Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliğinin (TARMAKBİR) işbirliğinde, Tarım ve Orman Bakanlığı, Eskişehir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve ETO'nun destekleriyle organize edilen, 60'tan fazla firmanın katıldığı fuar başladı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, açılışta yaptığı konuşmada, tarım, hayvancılık ve gıda değişimi gibi konuların ülke ve dünya çapında daha çok konuşulması gerektiğini söyledi.

        Ünlüce, "Bugünkü fuarın hem sorunların konuşulması, tarım alanındaki yeni teknolojilerle buluşulması hem de bu konuyla uğraşan bütün paydaşların işbirliği ve dayanışma içerisinde gayret gösterilmesi bakımından önemli olduğuna inanıyorum." dedi.

        Kurdelenin kesilmesinin ardından firma temsilcilerini ziyaret eden Ünlüce ve ETO Başkanı Metin Güler, katılımcılarla bir araya geldi.

        Ziyaretçilerine yenilikçi teknolojileri görme imkanı sunan, traktörler, biçerdöverler, tarımsal mekanizasyon ve teknolojileri, tohum, fide, fidan ve bahçecilik teknolojileri, sera, sulama teknolojileri ve zirai gübrelerin sergilenip tanıtıldığı 5. Eskişehir Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'nda, ekolojik tarım uygulamaları ve doğal kaynakların korunmasına yönelik çözümler, hayvan sağlığı, süt endüstrisi ve yem üretimi konularında güncel gelişmelere de yer veriliyor.

        Açılışına, Eskişehir Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Başkanı Selma Güder ve Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Kurtuluş Uzun ile diğer ilgililerin katıldığı fuar, 8 Eylül'de sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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