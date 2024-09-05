Pessinus Antik Kenti'nde kazı çalışmaları yeniden başladı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, milattan önce 8'inci yüzyılda Frigya mitolojisinde ana tanrıça Kibele için en önemli tapınma yerlerinden biri olarak kurulan Pessinus Antik Kenti'nde kazı çalışması 13 yıl sonra yeniden başlatıldı.

Sivrihisar Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, kırsal Ballıhisar Mahallesi'nde yer alan ve antik çağda bir "tapınak kent" olarak bilinen yerin, bu özelliğiyle bölgenin tarihini aydınlatma noktasında kritik bir rol üstlendiği belirtildi.

Frigya Kralı Midas tarafından kurulan Pessinus'ta uzun bir aradan sonra kazı çalışmalarının yeniden başlatıldığı anlatılan açıklamada, "Eskişehir ETİ Arkeoloji Müzesi’nin öncülüğünde yürütülen çalışmalar, Kibele kültünün Anadolu'daki en önemli tapınım merkezi olan bu eşsiz kentin tarihi ve kültürel önemini ortaya çıkarmayı hedefliyor. Kazı çalışmalarının, kentin mimari yapılarının ve kültürel mirasının gün yüzüne çıkarılması açısından büyük önem taşıyor." ifadesi kullanıldı.

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci'nin, Kafkas Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Abdulhadi Durukan ile antik kentte yapılan kazı çalışmalarını yerinde incelemek üzere bölgeye ziyarette bulunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Başkan Dökmeci, kazı çalışmalarını yapan ekipten bilgi aldı. Kazı ekipleri, Pessinus'un tarihi kimliğini aydınlatacak her türlü bulgunun ortaya çıkarılması, korunması ve kamuoyuyla paylaşılması amacıyla titiz bir çalışma yürütüyor. Bu çalışmaların sonucunda, Pessinus'un tarihi mirasının daha iyi anlaşılması ve bölge turizminin geliştirilmesi bekleniyor."

- Antik kentin tarihçesi Eski Kral Yolu üzerinde olan antik şehrin üzerinde kurulan Pessinus Antik Kenti, Friglerce "Tanrıça Kibele" diye adlandırılan ana tanrıçanın bulunduğu en önemli tapınma yerlerinden biri olarak biliniyor. Ankara-Eskişehir kara yolu üzerinde Sivrihisar'ın 13 kilometre güneyindeki Ballıhisar Mahallesi'nde bulunan antik kentin, ana tanrıça için yapılan törenlere sahne olduğu belirtiliyor. O dönemlerde kendini ana tanrıçaya adayanların merkezi konumuna gelmiş Pessinus'tan geçen Kral Yolu, güvenilir ve kestirme olduğundan Roma ve Bizans dönemlerinde de kullanıldı. Antik kentin yakınlarında yol kalıntıları görülebiliyor.