Eskişehir'de "tavuk gibi" ses çıkaran kedi tedavisinin ardından sahiplendirilecek

Eskişehir'de, yemek borusunun genişlemesi nedeniyle tavuk gibi ses çıkaran kedi yavrusunun tedavisine başlandı.

Sokakta bir kedinin beslenemediğini, kustuğunu fark eden Öznur Uluçam, hayvanı veteriner hekim Evren Fatih Mumcu'nun kliniğine getirdi.

Mumcu tarafından gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından 600 gram ağırlığındaki kedinin yemek borusunda genişleme olduğu ve bu nedenle hayvanın tavuk gibi ses çıkardığı belirlendi.

"Kupa" adı verilen ve özel beslenme programı hazırlanan, ilaç tedavisine başlanan kedinin tedavisi klinikte sürüyor.

Evren Fatih Mumcu, AA muhabirine, kedinin yemek borusunun hem deformasyona uğradığını hem de genişlediğini gördüklerini söyledi.

Hayvanın doğru tedaviyle sağlığına kavuşturulması gerektiğini belirten Mumcu, şöyle konuştu:

"Onu özellikle dik tutarak besliyoruz ki ağzından verdiğimiz yiyeceğin hemen midesine geçmesini sağlıyoruz. Şişen yemek borusunun yiyecekle dolmasını engelleyerek, yiyeceğin direkt mideye geçmesini sağlamak çok önemli. Bu sayede hayvanda kusma oluşmuyor. Yiyecekler, yemek borusunda beklemeden devam ediyor ve yemek borusu genişlemediği için kullandığımız ilaçların etkisiyle küçülmeye başlıyor. Bağışıklığını artırmak için ekstra aşı da uyguluyoruz. Yemek borusundaki kas gruplarının iyileşmesini bekliyoruz. Zamanla sesi de düzelecek ama bizim için önemli olan şu an kusmasını önlemek."