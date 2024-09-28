Eskişehir'de tarımsal destekleme ödemeleri yapıldı

Eskişehir'de, Tarım ve Orman Bakanlığınca çiftçilere tarımsal destekleme ödemelerinin yapıldığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çiftçilere 10 milyon 912 bin 130 lira tarımsal destek ödemesi gerçekleştirildi.

Ödemenin hayırlı ve bereketli olmasını temenni eden İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları Desteği kapsamında 7 yatırımcıya 2 milyon 732 bin lira, Buzağı Desteği kapsamında da 8 milyon 180 bin 130 lira ödeme yapıldığını belirtti.