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        Eskişehir'de marketlerde ve kırtasiyelerde denetim yapıldı

        Eskişehir'de, Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince eylül ayında yapılan fiyat ve etiket denetimlerinde 323 bin 378 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 09:23 Güncelleme: 01.10.2024 - 09:23
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        Eskişehir'de marketlerde ve kırtasiyelerde denetim yapıldı
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        Eskişehir'de, Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince eylül ayında yapılan fiyat ve etiket denetimlerinde 323 bin 378 lira idari para cezası uygulandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, Ticaret İl Müdürlüğü denetim personeli tarafından 1-30 Eylül'de il genelinde fiyat etiketi ile kasa-raf uyuşmazlığı kapsamında 368 firmadaki 3 bin 461 ürünün denetlendiği belirtildi.

        Haksız fiyat artışı kapsamında ise 93 firmada 465 ürünün kontrol edildiği kaydedilen açıklamada, "6502 sayılı kanun kapsamında yapılan denetimler sonucunda İl Müdürlüğümüz tarafından tespit edilen aykırılıklar için toplam 323 bin 378 lira idari para cezası uygulanmıştır." ifadesi kullanıldı.

        Kırtasiyelerin de denetime dahil edildiği ve bu denetimler sonucunda 48 kırtasiyede 960 ürünün denetlendiği kaydedildi.

        Açıklamada, haksız fiyat artışı kapsamında yapılan denetimlerin ise kanun kapsamında değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığı bünyesindeki haksız fiyat değerlendirme kuruluna gönderildiği ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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