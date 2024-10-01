Deriden giyim aksesuarları üreten kadın girişimci kendi markasını oluşturdu

ZEHRA ONGAN - Eskişehir'de birçok sanat dalında usta öğretici olan Aylin Sarı, deriden el emeğiyle alp kıyafetleri, ok çantaları, kemer ve cüzdan gibi giyim aksesuarları üretiyor.

Anadolu Üniversitesi El Sanatları Bölümünden mezun olan evli ve 1 çocuk annesi 36 yaşındaki Aylin Sarı, 2009 yılından beri görev aldığı Odunpazarı Halk Eğitimi Merkezinde taş, çini ve deri işlemeciliği gibi sanat dallarında yüzlerce kişiye kurs verdi.

Yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli müzelerde eserleri sergilenen Sarı, deri işlemeciliği alanında kendi markasını kurmayı başardı.

Odunpazarı Halk Eğitim Merkezinde deri işlemeciliğinde alanında kurs vermeye devam eden Sarı, birçok kişinin meslek sahibi olup para kazanmasına öncülük ediyor.

Osmanlı döneminde sanat eseri anlamına gelen "Asar-ı Sanat" adını verdiği markasıyla, giyim aksesuarları üreten Sarı, geleneksel Türk motifleriyle deriden imal ettiği alp kıyafetleri, çanta, kemer, cüzdan ve giyim aksesuarlarını yurdun dört bir yanına gönderiyor.

Bu sanatta doğru deri seçiminin önemli olduğunu anlatan Sarı, "Deriniz ne kadar güzel olursa yaptığınız iş o kadar güzel olur. Derilerin çok fazla çeşitleri var. Biz dana derisi kullanıyoruz. Bu deri çeşidine 'vaketa' adı veriliyor. Vaketanın üzerine yarma, yakma, eskitme gibi işlemleri kolaylıkla yapabilirsiniz." dedi.

Sarı, "Crazy" deri çeşidinin ise renklendirilmiş halde temin edildiğini belirterek, "O deriyi direkt işleme alabiliyoruz. Üzerine sadece cilasını atıyoruz ve kullanıma hazır oluyor. Renklerine, kalınlıklarına ve hayvanın özelliklerine göre eksik yanları çıkabiliyor. O yüzden en önemli nokta deri seçimidir." diye konuştu.