AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan Odunpazarı Belediyesine "çevre kirliliği" eleştirisi

Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, Orhangazi Mahallesi'nde yaşanan olay nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belediyeye 1 milyon 299 bin lira idari para cezası uygulandığını belirtti.

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