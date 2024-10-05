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        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan Odunpazarı Belediyesine "çevre kirliliği" eleştirisi

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Odunpazarı Belediyesince kentteki boş bir araziye atık dökülmesini eleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 14:55 Güncelleme: 05.10.2024 - 14:55
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        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan Odunpazarı Belediyesine "çevre kirliliği" eleştirisi
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        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Odunpazarı Belediyesince kentteki boş bir araziye atık dökülmesini eleştirdi.

        Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, Orhangazi Mahallesi'nde yaşanan olay nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belediyeye 1 milyon 299 bin lira idari para cezası uygulandığını belirtti.

        Çevreye duyarlı olunması çağrısında bulunan Albayrak, "Keşke şehrimiz böyle konularla gündem olmasa. Umarım gereken ders alınmıştır." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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