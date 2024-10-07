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        Eskişehir'de sokakta pompalı tüfekle vurulan kişi yaralandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde sokakta pompalı tüfekle vurulan kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 19:58 Güncelleme: 07.10.2024 - 20:06
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        Eskişehir'de sokakta pompalı tüfekle vurulan kişi yaralandı
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde sokakta pompalı tüfekle vurulan kişi tedavi altına alındı.

        Deliklitaş Mahallesi Gürman Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, B.Ü'ye pompalı tüfekle ateş ettikten sonra koşarak uzaklaştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Karın bölgesinden vurulan B.Ü, sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

        Öte yandan olay anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Görüntülerde silah sesini duyan çevredekilerin panikle bölgeden uzaklaşması, B.Ü'nün yere yığılması ve şüphelinin pompalı tüfekle koşarak kaçması yer alıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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