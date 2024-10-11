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        Eskişehir'de sosyal medya yayıncısı "müstehcenlik" suçundan tutuklandı

        Eskişehir'de bir çevrim içi sohbet platformunda "müstehcenlik" suçu işlediği iddiasıyla yakalanan sosyal medya yayıncısı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 21:05 Güncelleme: 11.10.2024 - 21:05
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        Eskişehir'de sosyal medya yayıncısı "müstehcenlik" suçundan tutuklandı
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        Eskişehir'de bir çevrim içi sohbet platformunda "müstehcenlik" suçu işlediği iddiasıyla yakalanan sosyal medya yayıncısı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya yayıncısı G.D'nin (22) çevrim içi sohbet platformlarındaki canlı yayınları sırasında küçük yaşta olduğu belirtilen kız çocuklarına karşı müstehcenlik suçu işlediğini belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis, şüpheliyi evinde yakaladı.

        Zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Bu arada G.D'nin, yayınlarından birinde şehit oğlu olduğunu öne süren bir çocuğa hakaret ettiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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