Eskişehir'de sosyal medya yayıncısı "müstehcenlik" suçundan tutuklandı

Bu arada G.D'nin, yayınlarından birinde şehit oğlu olduğunu öne süren bir çocuğa hakaret ettiği belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya yayıncısı G.D'nin (22) çevrim içi sohbet platformlarındaki canlı yayınları sırasında küçük yaşta olduğu belirtilen kız çocuklarına karşı müstehcenlik suçu işlediğini belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis, şüpheliyi evinde yakaladı.

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