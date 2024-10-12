Eskişehir'de duvara çarparak devrilen panelvanın sürücüsü öldü
Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde duvara çarpıp devrilen aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.
Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde duvara çarpıp devrilen aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.
İlyas B. (69) idaresindeki 26 AGJ 468 plakalı panelvan, kırsal Gümüşkonak Mahallesi'nde bir binanın duvarına çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan İlyas B. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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