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        Eskişehir'de duvara çarparak devrilen panelvanın sürücüsü öldü

        Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde duvara çarpıp devrilen aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 15:49 Güncelleme: 12.10.2024 - 15:49
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        Eskişehir'de duvara çarparak devrilen panelvanın sürücüsü öldü
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        Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde duvara çarpıp devrilen aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

        İlyas B. (69) idaresindeki 26 AGJ 468 plakalı panelvan, kırsal Gümüşkonak Mahallesi'nde bir binanın duvarına çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan İlyas B. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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