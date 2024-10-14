Eskişehir'de yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli yakalandı

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken 13 ruhsatsız tabanca, 141 fişek, 2 silah gövdesi ile çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

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