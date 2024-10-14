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        Eskişehir'de yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli yakalandı

        Eskişehir'de yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 11:57 Güncelleme: 14.10.2024 - 12:10
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        Eskişehir'de yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli yakalandı
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        Eskişehir'de yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken 13 ruhsatsız tabanca, 141 fişek, 2 silah gövdesi ile çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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