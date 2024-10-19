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        Eskişehir'de kız öğrenci yurtlarının çevrelerinde denetim yapıldı

        Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce kız öğrenci yurtlarının çevrelerinde şüpheli kişilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 15:18 Güncelleme: 19.10.2024 - 15:18
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        Eskişehir'de kız öğrenci yurtlarının çevrelerinde denetim yapıldı
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        Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce kız öğrenci yurtlarının çevrelerinde şüpheli kişilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğünce iki saatlik denetimde kız öğrenci yurtlarının çevreleri kontrol edildi.

        Odunpazarı ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı çarşı ve mahalle bekçilerinin yaptığı denetimlerde, 8 bin 735 kişi ve 64 aracın bilgileri sorgulandı.

        Bu kişilerden ikisinin ifadeye yönelik "basit yaralama", birinin ise "hırsızlık" suçundan 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Ayrıca, bir kişinin üst aramasında 63 gram sentetik uyuşturucu ve 1,5 gram esrar ele geçirildi. Bu kişiler hakkında işlem yapıldı.

        Ekipler, bir motosiklet sürücüsüne ise çeşitli maddelerden dolayı cezai işlem uyguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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