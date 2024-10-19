Eskişehirspor, kadın ve çocuklara ücretsiz maç izleme imkanı sundu

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinde Eskişehirspor, şiddet olaylarına karşı farkındalık oluşturmak için Osmanlı 1453 Spor karşılaşmasını kadın ve çocuklara ücretsiz izletti.

Ligde 6. Grup'un 3. hafta karşılaşmasında Eskişehir Yeni Stadyumu'nda Osmanlı 1453 Sporu konuk eden kırmızı siyahlı takım, yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda önemli bir farkındalık projesine imza attı.

Son dönemde kadın ve çocuklara karşı meydana gelen şiddet olaylarına dikkati çekmek isteyen Eskişehirspor, stadyumunun kapılarını iç sahada oynayacağı karşılaşma öncesi kadın ve 12 yaşından küçük taraftarları için ücretsiz açtı.

Osmanlı 1453 Spor maçını kadın ve çocuklar için ücretsiz yapan Eskişehirspor'da, futbolcular da karşılaşma öncesi seremoniye çocuklarla birlikte "Kadına ve çocuğa dokunma" yazılı pankartla çıktı.

Karşılaşmada taraftarlar da kadına ve çocuğa şiddet olaylarına dikkati çekmek için tezahüratlar yaptı.

Müsabakayı Eskişehirspor, Yakup Demirci'nin 2, Yakup Ekinci, Cengizhan Avcı, Necati Önal ve Murat Kara'nın golleriyle 6-0 kazandı.