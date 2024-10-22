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        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 22:01 Güncelleme: 22.10.2024 - 22:01
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        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
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        Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Çalışma kapsamında belirlenen 4 zanlının adreslerine operasyon düzenlendi.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde aramalarda, 826 gram esrar, 452 gram sentetik uyuşturucu, 443 uyuşturucu hap, 307 sentetik ecza hap, 2 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 83 bin 105 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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