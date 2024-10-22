Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde aramalarda, 826 gram esrar, 452 gram sentetik uyuşturucu, 443 uyuşturucu hap, 307 sentetik ecza hap, 2 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 83 bin 105 lira ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.