Eskişehir Valisi Aksoy'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Vali Aksoy, mesajında, Cumhuriyet'in kurucusu, büyük asker ve devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 86'ncı yılında rahmet ve saygıyla andıklarını belirtti.

Atatürk'ün Milli Mücadele'de milli birlik ve beraberliği sağlayan lider, cephelerde kahramanca savaşan büyük bir komutan ve Türk milletinin tüm insanlığın karşısında saygın bir millet olduğunu ispatlayan devlet adamı olduğunu vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

"Atatürk, ufku, öngörüleri, eylemleri ve eserleri ile sadece milletinin kaderini değil, dünyadaki dengeleri de değiştirmiştir. İleri görüşlülüğü, barışçı kimliği, yenilikleri, dünya gerçeklerini iyi bilmesi, diplomaside ve siyasetteki görüşüyle dünyanın saygısını kazanmıştır. 10 Kasım, Türk milleti için Atatürk'ü anma günü olduğu kadar, onu anlama ve ideallerini gerçekleştirme konusundaki kararlılığı gösterme günüdür. Türk milleti, yüksek bir ruh ve şuurla sahip çıktığı Cumhuriyet'i, daha iyi bir geleceğe taşıma azim ve kararlılığında olacaktır. Ülkemizi her alanda daha güçlü kılma yolunda atılan her adımın Atatürk'ün aziz hatırasına en anlamlı saygı olduğuna inanıyorum. Çok hızlı değişimlerin ve çeşitli olayların, kargaşa ve savaşların yaşandığı dünyamızda birlik ve beraberliğimizi koruyarak, Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı'na dönüştürmenin yolunun emeğimizi ve enerjimizi daha fazla sarf etmekten geçtiğini kesinlikle unutmamalıyız. Bu düşüncelerle, Cumhuriyet'imizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun şahsında dava ve silah arkadaşlarını, İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum."