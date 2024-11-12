Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Eskişehir'de bir otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 12:46 Güncelleme: 12.11.2024 - 12:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'de bir otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Ankara-Bursa kara yolunda seyreden Burak T. yönetimindeki 11 DZ 626 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

        Sürücünün yaralandığı kaza yerine çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Burat T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kumar reklamları yeni değil
        Kumar reklamları yeni değil
        Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz
        Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz
        "Silah varsa siyaset yoktur"
        "Silah varsa siyaset yoktur"
        5 çocuğun öldüğü yangını komşu anlattı! "Geliyorum" diyen facia!
        5 çocuğun öldüğü yangını komşu anlattı! "Geliyorum" diyen facia!
        Fenomen İbrahim Yılmaz'ın gözaltına alınmadan önce çektiği video ve ifadesi ortaya çıktı
        Fenomen İbrahim Yılmaz'ın gözaltına alınmadan önce çektiği video ve ifadesi ortaya çıktı
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        Rusya'ya başka İsrail'e başka!
        Rusya'ya başka İsrail'e başka!
        Cezaevi hisselerinde Trump coşkusu
        Cezaevi hisselerinde Trump coşkusu
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Mama yüzünden mi yüzde 99 engelli oldu?
        Mama yüzünden mi yüzde 99 engelli oldu?
        Dolgunun üstüne şimdi de duvar!
        Dolgunun üstüne şimdi de duvar!
        Otomobilini yıkıyordu! Benzinlikte gelen ölüm!
        Otomobilini yıkıyordu! Benzinlikte gelen ölüm!
        Ara tatilde nereleri gezelim?
        Ara tatilde nereleri gezelim?
        Amazon çalışan verileri çalındı!
        Amazon çalışan verileri çalındı!
        Trump'ın şahin ataması: Thomas "Sınır Çarı" Homan
        Trump'ın şahin ataması: Thomas "Sınır Çarı" Homan
        Hz. Süleyman’ın resmedildiği kolye ucu bulundu
        Hz. Süleyman’ın resmedildiği kolye ucu bulundu
        Balık popülasyonuna kameralı takip!
        Balık popülasyonuna kameralı takip!
        Milli takım arkadaşını getiriyor!
        Milli takım arkadaşını getiriyor!
        Aşkları ortaya çıktı
        Aşkları ortaya çıktı
        Emekli aylığında fark ne kadar olacak?
        Emekli aylığında fark ne kadar olacak?

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de bir sürücü yolda yatan köpeğin üzerinden otomobiliyle geçti
        Eskişehir'de bir sürücü yolda yatan köpeğin üzerinden otomobiliyle geçti
        Eskişehir'de okul çevreleri ve servis araçları denetlendi
        Eskişehir'de okul çevreleri ve servis araçları denetlendi
        Eskişehir'de karantinaya alınan mahallede 200 kanatlı hayvan itlaf edildi
        Eskişehir'de karantinaya alınan mahallede 200 kanatlı hayvan itlaf edildi
        Eskişehir'de 2 ton kaçak tütün ele geçirildi
        Eskişehir'de 2 ton kaçak tütün ele geçirildi
        Kadın çiftçi stajyerken tanıştığı safranın üreticisi oldu
        Kadın çiftçi stajyerken tanıştığı safranın üreticisi oldu
        Eskişehir'de asayiş
        Eskişehir'de asayiş