Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir Valisi Aksoy, Odunpazarı'nda yıllardır hizmet veren esnafı ziyaret etti

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Odunpazarı ilçesinde esnaf ve zanaatkarlara ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 13:39 Güncelleme: 12.11.2024 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir Valisi Aksoy, Odunpazarı'nda yıllardır hizmet veren esnafı ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Odunpazarı ilçesinde esnaf ve zanaatkarlara ziyarette bulundu.

        Bölgede yıllardır esnaflık yapan Ayhan Oskaylar eşliğinde ziyaretlerine Asmaaltı Sokağı'ndan başlayan Aksoy, Taşbaşı Sokağı'nın ardından Korkmaz ve Saatçiler sokaklarında esnafla bir araya geldi.

        Kentte 1933 yılından bu yana ayakkabı malzemecisi olarak faaliyet gösteren eski Ayakkabıcılar Odası Başkanı Nejat Madenoğlu ile buluşan Aksoy, geleneksel zanaat kültürü ve sektörün güncel durumu hakkında bilgi aldı. 1945'ten itibaren kuru kahve ve baharatçılık hizmeti veren Vedat Erentok'u ziyaret eden Aksoy, kahvenin tarihçesi ve işletmenin kuruluş hikayesi üzerine sohbet etti.

        Vali Aksoy, gazetecilere, 50-60 yıldır aynı mesleği sürdüren esnafı ziyaret ederek "hayırlı işler" temennisinde bulunduklarını söyledi.

        Esnafın mesleğini sürdürmesini önemsediklerini belirten Aksoy, "Mesleklerini sürdürerek bir sonraki kuşağa aktarması bakımından oldukça kıymetli ve özel çalışmalar yürüttüklerine tanıklık ettik. Kendilerine başarılar ve hayırlı işler diliyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kumar reklamları yeni değil
        Kumar reklamları yeni değil
        Fenomen İbrahim Yılmaz'ın gözaltına alınmadan önce çektiği video ve ifadesi ortaya çıktı
        Fenomen İbrahim Yılmaz'ın gözaltına alınmadan önce çektiği video ve ifadesi ortaya çıktı
        Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz
        Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        Almanya'da erken seçim kararı
        Almanya'da erken seçim kararı
        Bitcoin gümüşü solladı
        Bitcoin gümüşü solladı
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Yüzde 50'si bile yetti!
        25 yaşındaki Elif'i sokakta öldürdü!
        25 yaşındaki Elif'i sokakta öldürdü!
        Milli takım arkadaşını getiriyor!
        Milli takım arkadaşını getiriyor!
        Ara tatilde nereleri gezelim?
        Ara tatilde nereleri gezelim?
        Aşkları ortaya çıktı
        Aşkları ortaya çıktı
        Hz. Süleyman’ın resmedildiği kolye ucu bulundu
        Hz. Süleyman’ın resmedildiği kolye ucu bulundu
        5 çocuğun öldüğü yangını komşu anlattı! "Geliyorum" diyen facia!
        5 çocuğun öldüğü yangını komşu anlattı! "Geliyorum" diyen facia!
        Otomobilini yıkıyordu! Benzinlikte gelen ölüm!
        Otomobilini yıkıyordu! Benzinlikte gelen ölüm!
        Dolgunun üstüne şimdi de duvar!
        Dolgunun üstüne şimdi de duvar!
        Mama yüzünden mi yüzde 99 engelli oldu?
        Mama yüzünden mi yüzde 99 engelli oldu?
        Rusya'ya başka İsrail'e başka!
        Rusya'ya başka İsrail'e başka!
        Emekli aylığında fark ne kadar olacak?
        Emekli aylığında fark ne kadar olacak?
        Amazon çalışan verileri çalındı!
        Amazon çalışan verileri çalındı!
        "Silah varsa siyaset yoktur"
        "Silah varsa siyaset yoktur"

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Eskişehir'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Eskişehir'de bir sürücü yolda yatan köpeğin üzerinden otomobiliyle geçti
        Eskişehir'de bir sürücü yolda yatan köpeğin üzerinden otomobiliyle geçti
        Eskişehir'de okul çevreleri ve servis araçları denetlendi
        Eskişehir'de okul çevreleri ve servis araçları denetlendi
        Eskişehir'de karantinaya alınan mahallede 200 kanatlı hayvan itlaf edildi
        Eskişehir'de karantinaya alınan mahallede 200 kanatlı hayvan itlaf edildi
        Eskişehir'de 2 ton kaçak tütün ele geçirildi
        Eskişehir'de 2 ton kaçak tütün ele geçirildi
        Kadın çiftçi stajyerken tanıştığı safranın üreticisi oldu
        Kadın çiftçi stajyerken tanıştığı safranın üreticisi oldu