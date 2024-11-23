Eskişehir'de kar etkili oldu
Eskişehir'de kent merkezi ve İnönü ilçesinde kar etkili oldu.
Eskişehir'de kent merkezi ve İnönü ilçesinde kar etkili oldu.
İl genelinde etkisini gösteren sağanağın ardından kar başladı. Kent merkezi, yüksek kesimler ve İnönü ilçesine yağmurun ardından kar düştü.
Polis ve jandarma ekipleri, sürücülere tedbirli olmaları, kar lastiği ya da zincir olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.
Karayolları ekipleri ise yolların kardan kapanmaması için tedbirleri artırdı.
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