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        Eskişehir'de kar etkili oldu

        Eskişehir'de kent merkezi ve İnönü ilçesinde kar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 16:38 Güncelleme: 23.11.2024 - 16:38
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        Eskişehir'de kar etkili oldu
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        Eskişehir'de kent merkezi ve İnönü ilçesinde kar etkili oldu.

        İl genelinde etkisini gösteren sağanağın ardından kar başladı. Kent merkezi, yüksek kesimler ve İnönü ilçesine yağmurun ardından kar düştü.

        Polis ve jandarma ekipleri, sürücülere tedbirli olmaları, kar lastiği ya da zincir olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

        Karayolları ekipleri ise yolların kardan kapanmaması için tedbirleri artırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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