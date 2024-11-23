Eskişehir'de kar etkili oldu

Karayolları ekipleri ise yolların kardan kapanmaması için tedbirleri artırdı.

Polis ve jandarma ekipleri, sürücülere tedbirli olmaları, kar lastiği ya da zincir olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Eskişehir'de kent merkezi ve İnönü ilçesinde kar etkili oldu.

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