Eskişehir'de mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki bir mobilya atölyesi çıkan yangında hasar gördü.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki bir mobilya atölyesi çıkan yangında hasar gördü.
Uluönder Mahallesi'ndeki Baksan Sanayi Sitesi 51. Küme Evleri Sokak'ta bulunan bir mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin yayılması üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangın atölyede hasara yol açtı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.