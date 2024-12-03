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        Türkiye Diyanet Vakfı, Eskişehir'de yetim çocuklara kıyafet desteğinde bulundu

        Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Kış Bayramı" projesi kapsamında Eskişehir'deki yetim çocukların kıyafet ihtiyacını karşıladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 10:16 Güncelleme: 03.12.2024 - 10:25
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        Türkiye Diyanet Vakfı, Eskişehir'de yetim çocuklara kıyafet desteğinde bulundu
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        Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Kış Bayramı" projesi kapsamında Eskişehir'deki yetim çocukların kıyafet ihtiyacını karşıladı.

        TDV Eskişehir Şubesi üyeleri, yetim çocukların kıyafet ihtiyacını karşılamak için Arifiye Mahallesi Hamamyolu Caddesi'ndeki mağazada buluştu.

        Mağazada mont, bot, atkı gibi kışlık kıyafetleri isteklerine göre seçen çocuklara, TDV Eskişehir Şubesi Kadın Kolları üyeleri ve gönüllüleri de yardımcı oldu.

        TDV Eskişehir Şubesi Kadın Kolları Sorumlusu Zeynep Karaaslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yetimleri giydirerek yüzlerini güldürmek için bir araya geldiklerini söyledi.

        Allah'ın emaneti yetimlere, hayır sahiplerinin destekleriyle yardımcı olduklarını dile getiren Karaaslan, "Orada kıyafetlerin renklerini beğenmeleri, üzerlerine giyip denemeleri çok güzeldi. Mağazadan mutlu ayrılmaları çok güzel. Biz zaten iyilik yaparak kendimize iyilik yapıyoruz. Çocuklarımızı da mutlu ettiğimiz zaman daha da mutlu oluyoruz." ifadelerini kullandı.

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