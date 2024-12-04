Eskişehir'de garajda çalıştırdığı aracının egzozundan çıkan gazdan zehirlenen kişi öldü

Egzoz gazından zehirlendiği anlaşılan Koç, kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bir süre kendisinden haber alamayan yakınları, garaja geldiklerinde otomobilin çalıştığını, Koç'un ise yerde hareketsiz olduğunu fark etti.

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