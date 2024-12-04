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        Eskişehir'de garajda çalıştırdığı aracının egzozundan çıkan gazdan zehirlenen kişi öldü

        Eskişehir'de evinin garajında tamir etmeye çalıştığı otomobilinin egzoz gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 14:49 Güncelleme: 04.12.2024 - 15:00
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        Eskişehir'de garajda çalıştırdığı aracının egzozundan çıkan gazdan zehirlenen kişi öldü
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        Eskişehir'de evinin garajında tamir etmeye çalıştığı otomobilinin egzoz gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

        Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Dirican Sokağı'nda yaşayan Ferhat Koç (40), arızalanan otomobilini evinin garajında tamir etmek istedi.

        Bir süre kendisinden haber alamayan yakınları, garaja geldiklerinde otomobilin çalıştığını, Koç'un ise yerde hareketsiz olduğunu fark etti.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Egzoz gazından zehirlendiği anlaşılan Koç, kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Yakınları tarafından hastane morgundan alınan Koç'un cenazesi, evinin bulunduğu mahalledeki Park Camisi'nde kılınan namazın ardından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'na defnedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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