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        Vali Aksoy, Yunus Emre Devlet Hastanesi'nin otopark alanındaki çalışmaları inceledi

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından Yunus Emre Devlet Hastanesi otoparkındaki düzenleme çalışmalarına ilişkin incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 14:21 Güncelleme: 18.12.2024 - 14:31
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        Vali Aksoy, Yunus Emre Devlet Hastanesi'nin otopark alanındaki çalışmaları inceledi
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        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından Yunus Emre Devlet Hastanesi otoparkındaki düzenleme çalışmalarına ilişkin incelemelerde bulundu.

        İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici ve hastanenin başhekimi Uzm. Dr. Gamze Akın Mumcu'dan proje hakkında bilgi alan Vali Aksoy, yaptığı açıklamada, 1200 araç kapasiteli otoparkın hastaneye erişimi kolaylaştıracağını söyledi.

        Halkın daha konforlu sağlık hizmeti alabilmelerinin amaçlandığını belirten Aksoy, projenin önemli bir ihtiyacı karşılayacağını ifade etti.

        Yunus Emre Devlet Hastanesi'nin Eskişehir'in en yoğun başvuru alan sağlık kuruluşlarından olduğunu dile getiren Aksoy, "Günde ortalama 10 bin kişi buradan sağlık hizmeti almak için çeşitli konularla ilgili olarak hastanemize intikal ediyor. Hastanemize gelen insanların araçlarını park edebilecekleri ve güvenli şekilde hastaneye ulaşabilecekleri noktada eksikliklerimiz vardı. Hastane Başhekimliğimiz ve İl Sağlık Müdürlüğümüz bu talebi Valiliğimize aktardı. Valiliğimiz, Yatırım İzleme Komisyon Başkanlığı ile 4 bin metrekare parke taşı döşeyerek park alanı oluşturdu." diye konuştu.

        Hava koşullarının düzelmesiyle otopark alanındaki düzenlemelere devam edileceğini bildiren Aksoy, projede emeği geçen Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ekibine teşekkür etti.

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