Eskişehir'de pikapla kamyonun devrildiği kazada bir kişi yaralandı
Eskişehir'de pikapla kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Eskişehir'de pikapla kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Eskişehir-Alpu kara yolunun 10'uncu kilometresinde seyreden Emin A. idaresindeki 06 FD 8957 plakalı pikap, aynı istikamette ilerleyen Serdar T. yönetimindeki 39 AS 004 plakalı toz kömür yüklü kamyonu sollamak istediği esnada gizli buzlanmadan dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Her iki aracın kontrolden çıkarak yol kenarına devrildiği kazada pikap sürücüsü Emin A. yaralandı. Kamyon sürücüsü Serdar T. ise kazadan yara almadan kurtuldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı pikap sürücüsü Emin A. sağlık ekibi tarafından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Serdar T. idaresindeki kamyonun Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinden Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki Yunus Emre Termik Santrali'ne toz kömür götürdüğü öğrenildi.
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