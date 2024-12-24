Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 hükümlü yakalandı

        Eskişehir'de, haklarında kesinleşmiş hapis kararları bulunan 5 hükümlü yakalanarak cezaevine konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 16:24 Güncelleme: 24.12.2024 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'de, haklarında kesinleşmiş hapis kararları bulunan 5 hükümlü yakalanarak cezaevine konuldu.

        Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, yaptıkları çalışmalarda, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 10 yıl, "kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık"tan 4 yıl 2 ay, "kasten yaralama"dan 3 yıl 1 ay 15 gün, "dolandırıcılık"tan 4 yıl, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak"tan infaza yönelik 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan birer hükümlüyü yakaladı.

        Hükümlüler, işlemlerin ardından Eskişehir H ve L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 12 can kaybı var
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 12 can kaybı var
        Kot düşüyor
        Kot düşüyor
        Funda'nın şüpheli ölümü! Erkek arkadaşı gözaltında
        Funda'nın şüpheli ölümü! Erkek arkadaşı gözaltında
        "Suriye'de tüm muhalif gruplar kendini feshedecek"
        "Suriye'de tüm muhalif gruplar kendini feshedecek"
        Yılbaşına kadar yağış var!
        Yılbaşına kadar yağış var!
        Dybala listede ikinci sırada!
        Dybala listede ikinci sırada!
        Kadınların çalıştığı fabrikaydı
        Kadınların çalıştığı fabrikaydı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik
        Araştırma: Ortanca çocuklar kardeşlerinden daha işbirlikçi
        Araştırma: Ortanca çocuklar kardeşlerinden daha işbirlikçi
        "Türkiye'de ciddi bir enflasyon, hayat pahalılığı sorunu var"
        "Türkiye'de ciddi bir enflasyon, hayat pahalılığı sorunu var"
        Utanç Tepesi'nden Gazze seyri
        Utanç Tepesi'nden Gazze seyri
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        O reklam panosu mahkemelik oldu
        O reklam panosu mahkemelik oldu
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Serdar Ortaç, hâkim karşısında
        Serdar Ortaç, hâkim karşısında
        "Ayrıldık"
        "Ayrıldık"
        2025'in en şanslı burçları
        2025'in en şanslı burçları
        "Galatasaray'ın 8 değişiklik hakkı var"
        "Galatasaray'ın 8 değişiklik hakkı var"

        Benzer Haberler

        AK Parti İl Başkanı Albayrak'tan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkan...
        AK Parti İl Başkanı Albayrak'tan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkan...
        BEBKA Yönetim Kurulu, Eskişehir'de toplandı
        BEBKA Yönetim Kurulu, Eskişehir'de toplandı
        Görme engelli oğlunun bakımı için ev maketleri yapan babaya yardım yağdı
        Görme engelli oğlunun bakımı için ev maketleri yapan babaya yardım yağdı
        Etrafını saran sokak köpeklerinden sırt çantasını savurarak kurtuldu
        Etrafını saran sokak köpeklerinden sırt çantasını savurarak kurtuldu
        Eskişehir'de sahipsiz köpeklerin bir kişiye saldırdığı anlar güvenlik kamer...
        Eskişehir'de sahipsiz köpeklerin bir kişiye saldırdığı anlar güvenlik kamer...
        Eskişehir'de polise ateş açan kişinin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli yak...
        Eskişehir'de polise ateş açan kişinin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli yak...