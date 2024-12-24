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        Eskişehir'de yüksekten düşerek yaralanan kişi hastanede öldü

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yer alan bir iş yerinin deposunun yıkımı sırasında yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 19:25 Güncelleme: 24.12.2024 - 19:25
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        Eskişehir'de yüksekten düşerek yaralanan kişi hastanede öldü
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yer alan bir iş yerinin deposunun yıkımı sırasında yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.

        75. Yıl Mahallesi OSB 2. Cadde'deki bir iş yerinin depo kısmındaki yıkım esnasında dengesini kaybeden Salih Kara çatıdan düştü.

        Kara'nın zemine düşerek yaralanması üzerine çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

        Sağlık ekibi tarafından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan üç çocuk babası Kara, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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