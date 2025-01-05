Eskişehir'de anaokulu öğrencileri yerli üretim etkinliği yaptı

Etkinliğin, çocukların yaratıcılığını desteklemek ve yerli üretim bilinci kazandırmak amacıyla düzenlendiği, veliler ve öğrenciler tarafından ilgi gördüğü bildirildi.

Etkinlik kapsamında 204 anaokulu öğrencisinin, hayallerindeki bereleri resim kağıtlarına çizip boyadıkları ve çizimlerden ilham alınarak hobi evi tarafından uygun renk ve desenlerde bereler örülerek çocuklara hediye edildiği belirtildi.

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