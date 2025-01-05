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        Eskişehir'de anaokulu öğrencileri yerli üretim etkinliği yaptı

        Cemal Ererdi Anaokulu, yerli üretimin önemine dikkati çekmek amacıyla öğrencilerle birlikte "Hayalimdeki Bere" etkinliği düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 12:29 Güncelleme: 05.01.2025 - 12:29
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        Eskişehir'de anaokulu öğrencileri yerli üretim etkinliği yaptı
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        Cemal Ererdi Anaokulu, yerli üretimin önemine dikkati çekmek amacıyla öğrencilerle birlikte "Hayalimdeki Bere" etkinliği düzenledi.

        Etkinlik kapsamında 204 anaokulu öğrencisinin, hayallerindeki bereleri resim kağıtlarına çizip boyadıkları ve çizimlerden ilham alınarak hobi evi tarafından uygun renk ve desenlerde bereler örülerek çocuklara hediye edildiği belirtildi.

        Etkinliğin, çocukların yaratıcılığını desteklemek ve yerli üretim bilinci kazandırmak amacıyla düzenlendiği, veliler ve öğrenciler tarafından ilgi gördüğü bildirildi.

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