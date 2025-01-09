Eskişehir Valisi Aksoy'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, bilgi ve haberin anbean değiştiği dünyada basının hayati bir önem taşıdığını belirterek, gazetecilerin üzerine düşen sorumluluğun her zamankinden daha fazla olduğunu vurguladı.

Demokrasinin hak ve özgürlüklerin kullanılabilmesi ve korunması temeline dayandığının altını çizen Aksoy, şunları ifade etti: