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        Eskişehir'de el yapımı patlayıcıyla izinsiz kazı yapan şüpheli yakalandı

        Eskişehir'in Han ilçesinde Yazılıkaya Anıtı'nın yer aldığı sit alanında izinsiz kazı yapan şüpheli, suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 14:05 Güncelleme: 16.01.2025 - 14:16
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        Eskişehir'de el yapımı patlayıcıyla izinsiz kazı yapan şüpheli yakalandı
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        Eskişehir'in Han ilçesinde Yazılıkaya Anıtı'nın yer aldığı sit alanında izinsiz kazı yapan şüpheli, suçüstü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir kişinin Yazılıkaya Anıtı'nın bulunduğu birinci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaştı.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda, şüpheli söz konusu alanda kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

        Kazı alanında bulunan jeneratör, hilti, 30 metre kablo, 3 el yapımı patlayıcı madde ile muhtelif kazı malzemelerine el konuldu.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

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