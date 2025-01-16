Eskişehir'de el yapımı patlayıcıyla izinsiz kazı yapan şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir kişinin Yazılıkaya Anıtı'nın bulunduğu birinci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaştı.

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