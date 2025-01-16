Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de öğrencilere jandarma teşkilatı tanıtıldı

        Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde, jandarma mesleğinin tanıtımı ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 14:42 Güncelleme: 16.01.2025 - 14:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de öğrencilere jandarma teşkilatı tanıtıldı
        ABONE OL

        Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde, jandarma mesleğinin tanıtımı ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

        Han ilçesinde "Güvenli Okul Güvenli Gelecek Projesi" kapsamında öğrenciler için düzenlenen etkinlikte, jandarma tanıtım videosu izletildi.

        Jandarma maskotunun çocuklarla ilgilendiği etkinlikte, Komando, Asayiş, Siber Suçlarla Mücadele ve Olay Yeri İnceleme birimlerince jandarmanın imkan ve kabiliyetleri sergilendi.

        Ayrıca Çifteler Trafik Jandarmasınca trafik kazalarının önlenmesine yönelik eğitim verildi.

        Jandarma personeli tarafından şehit ailesi ve yaşlı vatandaş evlerinde ziyaret edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hasan Pekcan telefonla dolandırıldı
        Hasan Pekcan telefonla dolandırıldı
        19 yıl sonra itiraf etti! "Boğarak öldürdüm!"
        19 yıl sonra itiraf etti! "Boğarak öldürdüm!"
        Ronaldo'ya çılgın teklif!
        Ronaldo'ya çılgın teklif!
        Biden Amerikan halkına son kez seslendi
        Biden Amerikan halkına son kez seslendi
        Kadın öğretmeni boynundan bıçaklamıştı! İşte öğrencinin ifadesi!
        Kadın öğretmeni boynundan bıçaklamıştı! İşte öğrencinin ifadesi!
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        Taraflar silahlarını çekti! Sokakta kanlı düello: 3 ölü!
        Taraflar silahlarını çekti! Sokakta kanlı düello: 3 ölü!
        İstanbul'da sahte içkiden 30 can kaybı!
        İstanbul'da sahte içkiden 30 can kaybı!
        Yangından mal 'kaçırdı'
        Yangından mal 'kaçırdı'
        Tüm dünyayı ikiye böldüler!
        Tüm dünyayı ikiye böldüler!
        Kamu bankaları 'yerli kartları' önceliklendirecek
        Kamu bankaları 'yerli kartları' önceliklendirecek
        Transferde sıcak saatler!
        Transferde sıcak saatler!
        ABD, aşırı sağcı 'Terrorgram' ağını terör örgütü listesine ekledi
        ABD, aşırı sağcı 'Terrorgram' ağını terör örgütü listesine ekledi
        Zaha, ABD yolcusu!
        Zaha, ABD yolcusu!
        Özel okul velileri ders kitabı için ücret ödemeyecek
        Özel okul velileri ders kitabı için ücret ödemeyecek
        Daveti kabul edenler ile reddedenler
        Daveti kabul edenler ile reddedenler
        Akfen İnşaat halka açılıyor
        Akfen İnşaat halka açılıyor
        Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
        Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
        Ateşkes sonrası mutluluklarını paylaştılar
        Ateşkes sonrası mutluluklarını paylaştılar

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de 24 bin çiftçiye 1 milyar 377 milyon lira nakdi destek ödemesi...
        Eskişehir'de 24 bin çiftçiye 1 milyar 377 milyon lira nakdi destek ödemesi...
        Eskişehir'de el yapımı patlayıcıyla izinsiz kazı yapan şüpheli yakalandı
        Eskişehir'de el yapımı patlayıcıyla izinsiz kazı yapan şüpheli yakalandı
        Atık ayrıştırma tesisinde bebek cesedi bulundu
        Atık ayrıştırma tesisinde bebek cesedi bulundu
        Eskişehir'deki şehir çöplüğünde bebek cesedi bulundu
        Eskişehir'deki şehir çöplüğünde bebek cesedi bulundu
        Sivrihisar'da restorasyonu tamamlanan tarihi Seydiler Hamamı hizmete açıldı
        Sivrihisar'da restorasyonu tamamlanan tarihi Seydiler Hamamı hizmete açıldı
        Asansör boşluğuna düşen muhtar öldü
        Asansör boşluğuna düşen muhtar öldü