Eskişehir'de öğrencilere jandarma teşkilatı tanıtıldı

Jandarma personeli tarafından şehit ailesi ve yaşlı vatandaş evlerinde ziyaret edildi.

Jandarma maskotunun çocuklarla ilgilendiği etkinlikte, Komando, Asayiş, Siber Suçlarla Mücadele ve Olay Yeri İnceleme birimlerince jandarmanın imkan ve kabiliyetleri sergilendi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde, jandarma mesleğinin tanıtımı ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

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