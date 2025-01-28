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        Eskişehir'de polis ekiplerince trafik denetimleri yapıldı

        Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından denetimler gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 16:24 Güncelleme: 28.01.2025 - 16:26
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        Eskişehir'de polis ekiplerince trafik denetimleri yapıldı
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        Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından denetimler gerçekleştirildi.

        Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak amacıyla kara yolu, alışveriş merkezleri ve hastaneler gibi kamuya ait alanlarda oluşturulan engelli park alanları, yaya geçitleri ve rampaların önü ile üzerine hatalı araç park eden araç sürücülerine yönelik denetim icra edildi.

        Denetimde, 24 araç sürücüsünün sürücü belgesine ve tescil plakasına gerekli cezai işlemler uygulandı.

        Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 27 Ocak'ta yapılan denetimlerde ise 103 araç ve şoförü kontrol edildi.

        Fazla yolcu bulunduran, belge eksikliği olan ve diğer kurallara yönelik ihlal yaptığı tespit edilen 13 araç şoförünün, sürücü belgesine ve tescil plakasına para cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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