Eskişehir'de ikinci kattaki balkondan düşen kadın yaralandı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir binanın ikinci katındaki dairenin balkonundan düşerek yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir binanın ikinci katındaki dairenin balkonundan düşerek yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Şirintepe Mahallesi Bursa Caddesi'ndeki 3 katlı binanın ikinci katında yaşayan Alzheimer hastası Aynur G. (64) balkona çıktığı esnada dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Aynur G'nin düştüğünü gören binanın alt katındaki kahvehanede bulunanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi tarafından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aynur G'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.
Aynur G'nin kızı pazara gittiği için evde yalnız olduğu öğrenildi.
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