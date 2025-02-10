Eskişehir Valisi Aksoy Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Kurtoğlu ile bir araya geldi
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Jandarma Havacılık Komutanı Tümgeneral Ali Doğan, Jandarma İHA Komutanı Tuğgeneral Ferruh Taraktaş ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ile makamında bir araya geldi.
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Jandarma Havacılık Komutanı Tümgeneral Ali Doğan, Jandarma İHA Komutanı Tuğgeneral Ferruh Taraktaş ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ile makamında bir araya geldi.
Çeşitli programlara katılmak için Eskişehir'e gelen Orgeneral Kurtoğlu ve beraberindekiler, Vali Aksoy'u ziyaret etti.
Orgeneral Kurtoğlu ve beraberindekileri Eskişehir'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aksoy, ziyaret dolayısıyla teşekkür etti. Orgeneral Kurtoğlu ise Eskişehir'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek misafirperverliği için Vali Aksoy'a teşekkür etti.
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