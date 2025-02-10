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        Eskişehir Valisi Aksoy Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Kurtoğlu ile bir araya geldi

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Jandarma Havacılık Komutanı Tümgeneral Ali Doğan, Jandarma İHA Komutanı Tuğgeneral Ferruh Taraktaş ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ile makamında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 13:40 Güncelleme: 10.02.2025 - 13:41
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        Eskişehir Valisi Aksoy Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Kurtoğlu ile bir araya geldi
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        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Jandarma Havacılık Komutanı Tümgeneral Ali Doğan, Jandarma İHA Komutanı Tuğgeneral Ferruh Taraktaş ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ile makamında bir araya geldi.

        Çeşitli programlara katılmak için Eskişehir'e gelen Orgeneral Kurtoğlu ve beraberindekiler, Vali Aksoy'u ziyaret etti.

        Orgeneral Kurtoğlu ve beraberindekileri Eskişehir'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aksoy, ziyaret dolayısıyla teşekkür etti. Orgeneral Kurtoğlu ise Eskişehir'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek misafirperverliği için Vali Aksoy'a teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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