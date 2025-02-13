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        Tepebaşı'nda polisin yakaladığı 2 şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde polis ekiplerince gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 15:44 Güncelleme: 13.02.2025 - 15:44
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        Tepebaşı'nda polisin yakaladığı 2 şüpheli tutuklandı
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde polis ekiplerince gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşların huzur ve güvenliği için asayiş çalışması yapıldı.

        Çalışmada, yarı otomatik silah, 4 tabanca, 48 fişek ve bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

        Soruşturma doğrultusunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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