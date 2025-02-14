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        Eskişehir'de Porsuk Çayı'nın yüzeyi buz tuttu

        Eskişehir kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nın yüzeyi soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 09:49 Güncelleme: 14.02.2025 - 09:58
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        Eskişehir'de Porsuk Çayı'nın yüzeyi buz tuttu
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        Eskişehir kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nın yüzeyi soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

        Kentte hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düşmesi günlük hayatı olumsuz etkilerken, Porsuk Çayı'nın yüzeyi buz tabakasıyla kaplandı.

        Sabah saatlerinde araçlarını çalıştırmakta zorlanan bazı sürücüler, camlardaki buzu kazıyarak yola çıktı. Kentte peyzajda kullanılan bazı bitkilerin yüzeyinin de buzla kaplandığı görüldü.

        Kentte soğuk havanın birkaç gün daha etkili olması bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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