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        Eskişehir'de 54 gümrük kaçağı ağır vasıta lastiği ele geçirildi

        Eskişehir'de polis düzenlediği operasyonda 54 gümrük kaçağı ağır vasıta lastiği ele geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 12:58 Güncelleme: 15.02.2025 - 13:01
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        Eskişehir'de 54 gümrük kaçağı ağır vasıta lastiği ele geçirildi
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        Eskişehir'de polis düzenlediği operasyonda 54 gümrük kaçağı ağır vasıta lastiği ele geçirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı ürünlerin engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

        Polisin belirlediği adrese düzenlendiği operasyonda 54 gümrük kaçağı ağır vasıta lastiği ele geçirilirken, bir şüpheli de yakaladı.

        Gözaltına alınan zanlının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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