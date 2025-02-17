Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince trafik ile uyuşturucuyla mücadeleye yönelik denetimler gerçekleştirildiği bildirildi.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 10-17 Şubat'ta uyuşturucuyla mücadele kapsamında il genelinde yapılan denetimlerde 32 olaya müdahale edildi, işlem yapılan 47 şüpheliden 9'unun tutuklandı.

Çalışmalarda, 911 gram sentetik uyuşturucu, 20 gram esrar, 6 bin 150 sentetik ecza hapı, 495 sentetik uyuşturucu hap, 2 hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

- Trafik denetimleri yapıldı

Aynı dönemde polis ve jandarma ekiplerince il genelinde yapılan denetimlerde ise yük ve yolcu taşımacılığı yapan 30 bin 247 araç kontrol edildi.

Uygulamalarda sürücülere yönelik emniyet kemeri ve alkol kontrolleri yapıldı. Kural ihlali yaptıkları belirlenen 9 bin 693 sürücüye ceza yazıldı, 311 araç trafikten men edildi, 107 sürücü belgesine el konuldu.

Bu dönemde 53'ü yaralanmalı, 51'i ise hasarlı olmak üzere toplam 104 trafik kazası meydana geldi.