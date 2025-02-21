AK Parti'li Manas, Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt'u eleştirdi

Eskişehir'de, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Cevahir Manas, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un "hayvan barınağı"na ilişkin açıklamalarına yönelik eleştiride bulundu.

Manas, yaptığı yazılı açıklamada, Kurt'un, Odunpazarı Belediyesince inşa edilecek hayvan barınağına "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün izin vermediğini" öne sürdüğünü belirtti.

Kurt'un devamlı sorumluluğu başka kurumlara yüklediğini, aksine söz konusu barınağa yer tahsisinde Müdürlük tarafından gerekli kolaylığın sağlandığını vurgulayan Manas, şunları kaydetti:

"Sayın Kurt yine konuyu çarpıtıyor. 'Hayvan barınağını büyütmek için Belediyeye izin verilmediğini' söylüyor lakin bu doğru değil. Mevcutta bulunan Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi yanındaki alan genişletilemez çünkü bu alan, Karacahöyük Mahallesi'ne ve mevsimlik işçi çadır yerleşkesine çok yakın."

- "Eskişehir halkı için siyaset değil, hizmet üretin"

Manas, barınak ve ek hizmet alanı inşası için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce, Belediye yetkililerine Kireç, İmişehir ve Yürükkaracaören mahallelerinde 3 arazi önerildiğini bildirdi.

Kurt'un demeçlerinin gerçeği yansıtmadığını iddia eden Manas, şöyle devam etti:

"Burada, 'Her fırsatta engelleniyoruz' diyen Sayın Kurt'un AK Parti İl Başkanımız Gürhan Albayrak'a bu konuda ayrı teşekkür etmesi gerekir. Hayvan barınağı konusunda yer tahsisi, İl Başkanı'mızın sizin uzlaşmaz tutumunuza rağmen elini taşın altına koymasıyla sağlanmıştır. Aksi olsaydı siz bu konuda da el birliğiyle, bir 5 yıl daha 'Engelleniyoruz' diyecektiniz. Eskişehir halkı için siyaset değil, hizmet üretin."