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        Eskişehir'de asayiş

        Eskişehir'de, İl Jandarma Komutanlığı Hava Grup Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren cayrokopterle havadan trafik denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 10:42 Güncelleme: 23.02.2025 - 10:44
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        Eskişehir'de asayiş
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        Eskişehir'de, İl Jandarma Komutanlığı Hava Grup Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren cayrokopterle havadan trafik denetimi yapıldı.

        Trafik jandarması sorumluluk alanındaki denetimde, 271 araç kontrol edildi. Kural ihlali yaptığı tespit edilen 20 araç sürücüsüne toplam 71 bin 563 lira idari para cezası uygulandı.

        - Yaralı atmaca tedavi altına alındı

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yaralı bulunan atmaca, Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüne teslim edildi.

        Odunpazarı ilçesinde devriye faaliyeti icra eden ekiplerin dikkati sayesinde bir atmaca yaralı halde bulundu.

        Muhafaza altına alınan atmaca tedavi edilmesi için Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüne teslim edildi.

        - Beylikova'da 3 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

        Eskişehir'in Beylikova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmasında 3 şüphelinin Antalya'dan Eskişehir'e uyuşturucu getireceği bilgisine ulaşıldı.

        Şüphelileri takibe alarak yakalayan ekipler, yaptıkları aramalarda, 19,2 gram eroin ve 2 sentetik ecza hap ele geçirdi.

        Şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan soruşturma başlatıldı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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