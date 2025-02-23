Eskişehir'de asayiş

Şüphelileri takibe alarak yakalayan ekipler, yaptıkları aramalarda, 19,2 gram eroin ve 2 sentetik ecza hap ele geçirdi.

Muhafaza altına alınan atmaca tedavi edilmesi için Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Odunpazarı ilçesinde devriye faaliyeti icra eden ekiplerin dikkati sayesinde bir atmaca yaralı halde bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yaralı bulunan atmaca, Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Trafik jandarması sorumluluk alanındaki denetimde, 271 araç kontrol edildi. Kural ihlali yaptığı tespit edilen 20 araç sürücüsüne toplam 71 bin 563 lira idari para cezası uygulandı.

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