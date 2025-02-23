AK Parti Eskişehir Milletvekili Hatipoğlu'ndan "8. Olağan Büyük Kongre" mesajı

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, partilerince Ankara'da düzenlenen "8. Olağan Büyük Kongre" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Hatipoğlu, mesajında, kongreyle yeni bir dönemin kapılarını hep birlikte araladıklarını belirtti.

AK Parti'nin yeni dönem Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesinin Türkiye'ye, millete ve partilerine hayırlara vesile olmasını dileyen Hatipoğlu, "Aziz milletimizin kaderini değiştiren, Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla ilerleyen kutlu yolculuğumuzda, Allah'ın izniyle yarım kalan hiçbir hikaye olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Hatipoğlu, kendisine MKYK üyeliği görevini tensip ve tevdi eden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la, desteklerini her daim arkalarında hissettikleri teşkilatlara şükranlarını sunduğunu ifade etti.

Ülkeleri, milleti ve davaları için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Hatipoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasında da dediği gibi, Biz ancak Türk milletine ram oluruz." ifadelerini kullandı.