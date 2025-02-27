Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde hakkında 2 yıl 1 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde hakkında 2 yıl 1 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda FETÖ üyesi olmak suçundan 2 yıl 1 ay 5 gün hapis cezasıyla arandığı tespit edilen bir kişi yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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