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        Eskişehir'de kendisini kamu görevlisi olarak tanıttığı 2 kişiyi dolandıran zanlı tutuklandı

        Eskişehir'de kendisini telefonda kamu görevlisi olarak tanıtıp 2 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 10:22 Güncelleme: 27.02.2025 - 10:26
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        Eskişehir'de kendisini kamu görevlisi olarak tanıttığı 2 kişiyi dolandıran zanlı tutuklandı
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        Eskişehir'de kendisini telefonda kamu görevlisi olarak tanıtıp 2 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan bir şüphelinin, telefonla aradığı 2 kişinin evlerinde biriktirdiği altınları aldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen polis ekipleri, dolandırıcılık olayını gerçekleştiren şüphelinin M.E. olduğunu belirledi.

        Şüphelinin araçla İstanbul'a seyir halinde olduğunu tespit eden ekipler, M.E'yi yaklaşık 2 milyon lira değerindeki altınlarla yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Altınların ise mağdurlara teslim edildiği bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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