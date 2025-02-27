Eskişehir'de kendisini kamu görevlisi olarak tanıttığı 2 kişiyi dolandıran zanlı tutuklandı
Eskişehir'de kendisini telefonda kamu görevlisi olarak tanıtıp 2 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Eskişehir'de kendisini telefonda kamu görevlisi olarak tanıtıp 2 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan bir şüphelinin, telefonla aradığı 2 kişinin evlerinde biriktirdiği altınları aldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen polis ekipleri, dolandırıcılık olayını gerçekleştiren şüphelinin M.E. olduğunu belirledi.
Şüphelinin araçla İstanbul'a seyir halinde olduğunu tespit eden ekipler, M.E'yi yaklaşık 2 milyon lira değerindeki altınlarla yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Altınların ise mağdurlara teslim edildiği bildirildi.
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