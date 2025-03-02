"Emilie Haspels'in Gözünden Dağlık Frigya 1937-1958" fotoğraf sergisi Eskişehir'de açıldı

Frigya arkeolojisinin öncülerinden olan Hollandalı arkeolog Emilie Haspels'in, kazı çalışmaları sırasında çektiği fotoğraflardan oluşan "Emilie Haspels'in Gözünden Dağlık Frigya 1937-1958" adlı sergi, Eskişehir'de açıldı.

Eti Arkeoloji Müzesi'nde açılışı yapılan sergi, Hollanda Araştırma Enstitüsü, Hollanda Kraliyeti Türkiye Büyükelçiliği, Vrije Universiteit Amsterdam ve Allard Pierson Müzesi, Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlandı.

Serginin küratörlüğünü Charlie Smid ve Wolter Braamhorst, koordinatörlüğünü Fokke Gerritsen ve Eray Ergeç, tasarımını Melisa Tez, araştırmasını Pleuntje van Lieshout ve çevirilerini ise Aysel Arslan ile Gülşah Günata yaptı.

Etkinlik kapsamında yönetmen Wolter Braamhorst'un bu sergi için hazırladığı Emilie Haspels hakkındaki yeni belgesel ilk kez gösterildi.

Büyük çoğunluğu Haspels tarafından çekilen sergideki fotoğraflar, Haspels'in arkeolojik saha çalışmalarını ve keşif gezileri sırasındaki günlük yaşamı belgelediğini ortaya koyuyor. Aynı zamanda Haspels'in konakladığı köyleri ve onu evlerinde ağırlayan köylüleri de gösteriyor.

Açılışta konuşan Hollanda Krallığı Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, geçen yıl Hollanda ve Türkiye arasında 100'üncü dostluk yılının kutlandığını hatırlatarak, birçok ortak etkinliklerin yapıldığını kaydetti.

Birçok etkinlik olduğu için hepsini yapamadıklarını belirten Wijnands, bu serginin de o etkinliklerden biri olduğunu ifade etti.

Konuşmasını Türkçe olarak tamamlayan Büyükelçi Wijnands, "Bu güzel dostluğumuz sonsuza kadar sürsün." sözleriyle katılımcılardan alkış aldı.

Klasik arkeoloji eğitimi alan Haspels, 1937-1958 yılları arasında Yazılıkaya'daki arkeolojik kazıları yönetti.

Hollanda'daki bir üniversitede arkeoloji alanında çalışan ilk kadın akademisyen ve Amsterdam'daki Allard Pierson Müzesi'nin Direktörü olan Haspels, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında Dağlık Frigya'daki anıtları, devam eden kazıların durumunu ve köylerdeki günlük yaşamı kaydetti.