Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 15:19 Güncelleme: 07.03.2025 - 15:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        ABONE OL

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin yasa dışı yollardan temin ettiği kaçak sigaraları müşteri buldukça sattığı bilgisine ulaştı.

        Ekiplerce şüphelinin aracında yapılan aramada, bandrolsüz 200 paket sigara ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rastgele 5 kişiyi bıçakladı, "Cahillik yaptım" dedi!
        Rastgele 5 kişiyi bıçakladı, "Cahillik yaptım" dedi!
        Cami tuvaletinde dehşet! Göğsünden vurdular!
        Cami tuvaletinde dehşet! Göğsünden vurdular!
        TÜSİAD başkanlarına kamu davası
        TÜSİAD başkanlarına kamu davası
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        Motokurye uyarınca ezdiğini fark etti!
        Motokurye uyarınca ezdiğini fark etti!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Paris'te İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
        Paris'te İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
        İstanbul'da silahlı saldırıda 16 yaşındaki çocuk öldü!
        İstanbul'da silahlı saldırıda 16 yaşındaki çocuk öldü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        Ece'nin kaybolmasıyla ilgili dikkat çeken iddialar!
        Ece'nin kaybolmasıyla ilgili dikkat çeken iddialar!
        "Mourinho çöktü, Avrupa'da kabus"
        "Mourinho çöktü, Avrupa'da kabus"
        Vücutta yeterli değilse sayısız hastalığa sebep oluyor!
        Vücutta yeterli değilse sayısız hastalığa sebep oluyor!
        Müteahhitler faizde düşüş, satışta artış bekliyor
        Müteahhitler faizde düşüş, satışta artış bekliyor
        Celal Adan: Bahçeli'nin iradesi yüzde 99 kabul gördü
        Celal Adan: Bahçeli'nin iradesi yüzde 99 kabul gördü
        Sucukta baş eti baklavadan ay çekirdeği çıktı
        Sucukta baş eti baklavadan ay çekirdeği çıktı
        "Rahatız merak etmeyin"
        "Rahatız merak etmeyin"
        57 yıl sonra buluştular
        57 yıl sonra buluştular
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        "Türkiye'de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı"
        "Türkiye'de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı"

        Benzer Haberler

        AK Parti'li Albayrak, yeni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü...
        AK Parti'li Albayrak, yeni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü...
        Eskişehir'de 5 kişiyi bıçaklayan sanığın davasında 'kapalı duruşma' kararı...
        Eskişehir'de 5 kişiyi bıçaklayan sanığın davasında 'kapalı duruşma' kararı...
        Eskişehir'de ramazan ayı gıda denetimleri sürüyor
        Eskişehir'de ramazan ayı gıda denetimleri sürüyor
        Eskişehir'de 5 kişiyi bıçaklayan sanığın davasında 'kapalı duruşma' kararı
        Eskişehir'de 5 kişiyi bıçaklayan sanığın davasında 'kapalı duruşma' kararı
        GÜNCELLEME - Eskişehir'de 5 kişiyi bıçaklayan oyun tutkunu saldırganın ilk...
        GÜNCELLEME - Eskişehir'de 5 kişiyi bıçaklayan oyun tutkunu saldırganın ilk...
        Eskişehir'de 5 kişiyi bıçaklayan oyun tutkunu saldırganın yargılanmasına ba...
        Eskişehir'de 5 kişiyi bıçaklayan oyun tutkunu saldırganın yargılanmasına ba...