Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin yasa dışı yollardan temin ettiği kaçak sigaraları müşteri buldukça sattığı bilgisine ulaştı.
Ekiplerce şüphelinin aracında yapılan aramada, bandrolsüz 200 paket sigara ele geçirildi.
Şüpheli hakkında "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.
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