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        Eskişehir'de otomobilin çarptığı kişi öldü

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, otomobilin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 22:45 Güncelleme: 07.03.2025 - 22:45
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        Eskişehir'de otomobilin çarptığı kişi öldü
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, otomobilin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Gazipaşa Mahallesi Sarıcakaya Caddesi'nde yürüyen E.C'ye, sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen bir otomobil çarptı.

        Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.C, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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