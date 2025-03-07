Eskişehir'de otomobilin çarptığı kişi öldü
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, otomobilin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, otomobilin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Gazipaşa Mahallesi Sarıcakaya Caddesi'nde yürüyen E.C'ye, sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen bir otomobil çarptı.
Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.C, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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