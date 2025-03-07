Eskişehir'de otomobilin çarptığı kişi öldü

Ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.C, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Gazipaşa Mahallesi Sarıcakaya Caddesi'nde yürüyen E.C'ye, sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen bir otomobil çarptı.

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