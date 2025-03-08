AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Ertorun'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması

AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Feriha Ertorun, 8 Mart Dünya Kadınları Günü dolayısıyla açıklamada bulundu.

Ertorun, partisinin İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, 8 Mart'ın kadınların ekonomik, politik ve sosyal hayatta eşit haklara sahip olabilme mücadelelerinin bir sembolü olduğunu kaydetti.

AK Parti olarak kadınların bireysel özgürlükleri ve sosyal hayattaki varlıkları için gösterdikleri çabayı, bir lütuf değil, bir hak mücadelesi olarak gördüklerinin altını çizen Ertorun, şöyle konuştu:

"Kadın ve erkeğin bir bütünün iki eşit yarısı olduğuna ve Türkiye Yüzyılında adalet içinde birlikte bir toplum inşa edeceğimize inanıyoruz.

Cumhuriyetle birlikte Türk kadını birçok ülkeden önce seçme ve seçilme hakkına sahip oldu. Ancak bu haklarını tam olarak uzun yıllar kullanamadılar. 2013 yılında kamusal alanda kılık kıyafet özgürlüğünün getirilmesi ile kadınlar arasındaki ayrımcılığı tamamen ortadan kaldırdık. Yasakların tarihe gömülmesi, 81 ilde açtığımız üniversiteler ile bugün üniversiteye devam eden kız öğrenci sayısında büyük bir artış yaşandı. Kız öğrencilerin üniversitede okullaşma oranı iktidara geldiğimiz 2002 yılından bugüne hızla yükselerek yüzde 52'lere ulaştı. Aselsan, HAVELSAN ve TÜBİTAK gibi kurumlarımızda, TEKNOFEST gençliğimizle, kadın mühendislerimiz ve teknoloji şirketlerimizle yeni bir hikaye yazıyoruz."

Feriha Ertorun, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ilk gününden bu güne kadın hakları konusunda pek çok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini hatırlattı.

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve İl Gençlik Kolları Başkanı Cihan Birsen de kadınların 8 Mart Dünya Kadınları Günü'nü kutladı.