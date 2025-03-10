Eskişehir'de "Cam Tavanı Kıran Kadınlar" sergisi açıldı

Eskişehir'de, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün hizmetlerinden yararlanan kadınlar tarafından üretilen el işi eserlerin yer aldığı "Cam Tavanı Kıran Kadınlar" sergisi düzenlendi.

Aile Yılı kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Cam Sanatçısı Yasemin Dikmen'in katkılarıyla hazırlanan cam eserlerin de yer aldığı serginin açılışı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mermer Salon'da yapıldı.

Açılışta konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kentte birbirinden değerli etkinliklere imza attıklarını söyledi.

Üniversitenin, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün ve sanatçıların desteğinin çok önemli olduğunu vurgulayan Bayrak, "Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye mottosuyla hareket etmekle birlikte, özellikle bu tarz etkinliklerde sizlerin bizlere verdiğiniz destek çok önemli. Herkese teşekkür ediyorum, hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak da sergide birbirinden kıymetli eserleri görme fırsatı bulacaklarını ifade ederek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi, Eskişehir Vali Yardımcısı Hasan Çiçek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bayrak, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Çolak, Kültür ve Turizm Bakanlığı Cam Sanatçısı Yasemin Dikmen tarafından kesildi.

Kurdele kesiminin ardından Vali Yardımcısı Çiçek ve beraberindekiler, sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı.

Sergi, 12 Mart Çarşamba gününe kadar ziyarete açık olacak.