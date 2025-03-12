Defne öğretmen, çocukları "eğlenceli öğrenme" ile motive ediyor

YAVUZ EMRAH SEVER - Eskişehir'de görev yapan 19 yıllık Sınıf Öğretmeni Defne Özdemir, uyguladığı farklı yöntemlerle öğrenmeyi eğlenceli hale getiriyor.

Odunpazarı ilçesindeki Şehit Yalçın Baykuş İlkokulu'nda görev yapan Özdemir, geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik ilkelerinden yola çıkarak öğrencileriyle birçok sergi ve projeye imza attı.

Aynı zamanda drama eğitmeni ve tiyatro oyuncusu olan Özdemir, bu yönünü de ön plana çıkararak öğrencilerinin dahil olduğu tiyatro gösterileri sunuyor.

Eğitimde eğlenceli öğrenme ilkesini benimseyen Özdemir, bazı masalları da tiyatro oyununa dönüştürüp öğrencileriyle sahneliyor.

Yaratıcı dramayı derslerinde sıkça kullanan Defne öğretmen, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde bu yıl düzenlenen "5. Global Education Summit Dubai 2025"te AKS Küresel Eğitim Ödülleri kapsamında "Yılın Yenilikçi Öğretmeni" ödülünü kazandı.

Özdemir, AA muhabirine, eğitim sürecinde en çok öğrencilerinin mutlu şekilde okula gelmelerini ve evlerine gitmelerini önemsediğini söyledi.

Öğrencilerinin okula gelirken heyecanla "Acaba bugün ne yapacağız, hangi dersleri işleyeceğiz?" diye düşünmelerinin kendisini yeni yöntemlere teşvik ettiğini kaydeden Özdemir, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimin gözlerindeki o ışığı görmek çok güzel. Bu sene birinci sınıflarda her yeni harfe geçtiğimizde farklı etkinlikler yaptık. Bu da öğreticiliğinin yanı sıra öğrencilerimin okula heyecanla gelmelerine, yeni harfi heyecanla beklemelerine sebep oldu. Hem yeni harfi öğrenme sürecimiz çok eğlenceli geçti hem de öğrencilerimiz yeni harfi heyecanla beklediler. Güzel anılar biriktirdik. Mesela 'P' harfini işlerken öğrencilerime 'P' harfi kostümü tasarladık. Palyaço olduk. Pil kostümü, polis kıyafetleri giydik. Öğrencilerim bu deneyimi çok eğlenceli şekilde geçirdiler."

- Öğrencileriyle 6 masal sahneledi

Özdemir, yaratıcı dramayı sınıflarında çok sık kullandığını dile getirdi.

Geçen sene aralarında "Kırmızı Başlıklı Kız", "Keloğlan", "Kül Kedisi"nin de olduğu 6 masalı sahnelediklerini anlatan Özdemir, "Derslerimizi masallarımıza entegre ettik. Öğrenciler tiyatro oyunları oynarken bize aynı zamanda işlediğimiz konularla da ilgili bilgi verdi. Sahne deneyimi yaşamış oldular. Kendine güven, işbirlikçi çalışma, yardımlaşabilme gibi değerleri de kazandılar." diye konuştu.