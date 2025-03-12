Defne öğretmen, çocukları "eğlenceli öğrenme" ile motive ediyor
YAVUZ EMRAH SEVER - Eskişehir'de görev yapan 19 yıllık Sınıf Öğretmeni Defne Özdemir, uyguladığı farklı yöntemlerle öğrenmeyi eğlenceli hale getiriyor.
YAVUZ EMRAH SEVER - Eskişehir'de görev yapan 19 yıllık Sınıf Öğretmeni Defne Özdemir, uyguladığı farklı yöntemlerle öğrenmeyi eğlenceli hale getiriyor.
Odunpazarı ilçesindeki Şehit Yalçın Baykuş İlkokulu'nda görev yapan Özdemir, geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik ilkelerinden yola çıkarak öğrencileriyle birçok sergi ve projeye imza attı.
Aynı zamanda drama eğitmeni ve tiyatro oyuncusu olan Özdemir, bu yönünü de ön plana çıkararak öğrencilerinin dahil olduğu tiyatro gösterileri sunuyor.
Eğitimde eğlenceli öğrenme ilkesini benimseyen Özdemir, bazı masalları da tiyatro oyununa dönüştürüp öğrencileriyle sahneliyor.
Yaratıcı dramayı derslerinde sıkça kullanan Defne öğretmen, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde bu yıl düzenlenen "5. Global Education Summit Dubai 2025"te AKS Küresel Eğitim Ödülleri kapsamında "Yılın Yenilikçi Öğretmeni" ödülünü kazandı.
Özdemir, AA muhabirine, eğitim sürecinde en çok öğrencilerinin mutlu şekilde okula gelmelerini ve evlerine gitmelerini önemsediğini söyledi.
Öğrencilerinin okula gelirken heyecanla "Acaba bugün ne yapacağız, hangi dersleri işleyeceğiz?" diye düşünmelerinin kendisini yeni yöntemlere teşvik ettiğini kaydeden Özdemir, şöyle konuştu:
"Öğrencilerimin gözlerindeki o ışığı görmek çok güzel. Bu sene birinci sınıflarda her yeni harfe geçtiğimizde farklı etkinlikler yaptık. Bu da öğreticiliğinin yanı sıra öğrencilerimin okula heyecanla gelmelerine, yeni harfi heyecanla beklemelerine sebep oldu. Hem yeni harfi öğrenme sürecimiz çok eğlenceli geçti hem de öğrencilerimiz yeni harfi heyecanla beklediler. Güzel anılar biriktirdik. Mesela 'P' harfini işlerken öğrencilerime 'P' harfi kostümü tasarladık. Palyaço olduk. Pil kostümü, polis kıyafetleri giydik. Öğrencilerim bu deneyimi çok eğlenceli şekilde geçirdiler."
- Öğrencileriyle 6 masal sahneledi
Özdemir, yaratıcı dramayı sınıflarında çok sık kullandığını dile getirdi.
Geçen sene aralarında "Kırmızı Başlıklı Kız", "Keloğlan", "Kül Kedisi"nin de olduğu 6 masalı sahnelediklerini anlatan Özdemir, "Derslerimizi masallarımıza entegre ettik. Öğrenciler tiyatro oyunları oynarken bize aynı zamanda işlediğimiz konularla da ilgili bilgi verdi. Sahne deneyimi yaşamış oldular. Kendine güven, işbirlikçi çalışma, yardımlaşabilme gibi değerleri de kazandılar." diye konuştu.
Defne Özdemir, geçen sene bir öğretmen arkadaşıyla sürdürülebilirlik kapsamında bir de sanat sergisi açtıklarından bahsetti. Sergide her öğrencisinin eserinin yer aldığını aktaran Özdemir, şöyle devam etti:
"Özellikle geri dönüşüm konusuna dikkat ettik. Maden suyu şişelerimizi biriktirdik, onları erittik. Onların üzerine sanatsal çalışmalar yaptılar. Aynı şekilde kağıtları da geri dönüşüm olarak biriktirdik. Onları da geri dönüştürdük. Bunlar birkaç örneği. Öğrencilerimizin bu projeye yüzde 100 katılımıyla velilerimize güzel sergi açtık. Güzel deneyim oldu."
- "Yılın yenilikçi öğretmeni seçilmek onurlandırdı"
Özdemir, Eskişehir'de 2 senede 1800 kişiye yaptıkları 5 tiyatro gösterisinin gelirinin muhtaç çocukların eğitimi ya da diyabetli çocukların tedavileri için değerlendirildiğini kaydetti.
Dubai'de almaya hak kazandığı ödülde, sınıf içi çalışmaların yanı sıra sosyal sorumluluk kapsamındaki çalışmalarının değerlendirildiğini ifade eden Özdemir, "Neler yaptığımız, bir öğretmen olarak ne kadar çok yüreğe dokunabildiğimiz ya da yaptığımız projelerde ne kadar etkileşimli olduğumuz, o projelerin işlevselliği önemli kriterler oldu. Bu çalışmaların kanıtlarıyla başvurumuzu yaptık. Türkiye'den ve dünyadan başvuran çok sayıda öğretmen arkadaşımız vardı. Onlar arasından 'yılın yenilikçi öğretmeni' seçilmek benim için çok büyük gurur ve onur kaynağı oldu." ifadelerini kullandı.
Özdemir'in görev yaptığı okulun müdürü Ahmet Kocabey de Defne öğretmenin sınıftaki derslerini çok daha farklı şekilde işleyerek hem kendilerini hem de velileri memnun ettiğine değinerek, "Kendisine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sınıfında yapmış olduğu etkinliklerde velileri işin içine katması, öğrencileriyle beraber çok farklı metotları denemesi bizleri gururlandırıyor." dedi.
Defne Özdemir'in öğrencisi İdil Terzi de sınıfta yaptıkları etkinliklerin öğrenmelerini kolaylaştırdığını dile getirdi.
Öğrencilerden Kumsal Düvenci de "L" harfini öğrenirken limonata partisi, "S" harfi için ise simit partisi düzenlediklerini anlatarak, öğretmenlerinin öğrenirken eğlenecekleri çalışmalar yaptığını ifade etti.
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