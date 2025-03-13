Eskişehirli kardiyolog günün stresinden boksla uzaklaşıyor

YAVUZ EMRAH SEVER - Eskişehir'de özel hastanede kardiyoloji uzmanı olarak görev yapan 25 yıllık Doktor Murat Taraktaş, günün stresini 29 senedir hiç bıkmadan yaptığı boksla atıyor.

Lise son sınıfta öğrenim gördüğü 1996 yılında hentbol oynayan Taraktaş, bir arkadaşı sayesinde boks sporuna başlamaya karar verdi.

Boksla ilgilenen sporcuların birbirine saygı duyarak centilmence rekabet etmesinden etkilenen Taraktaş, Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu Eskişehir İl Başkanı ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Spor Kulübünün boks antrenörü Yılmaz Ayar ile tanıştı.

Taraktaş, tanışmanın ardından giydiği boks eldivenlerini sadece Tıpta Uzmanlık Sınavı Eğitimi Giriş Sınavı'na hazırlandığı yaklaşık 10 aylık dönem dışında hiç çıkarmadı.

Boksa başladıktan bir sene sonra ESOGÜ Tıp Fakültesi'ni kazanan Taraktaş, öğrencilik ve meslek hayatı dahil 29 yıldır bu sporu düzenli olarak sürdürdü. Boksu adeta yaşam biçimi haline getiren Taraktaş, mezunu olduğu üniversitenin spor salonunda haftanın 3 günü antrenman yapıyor.

- "Boksla aramızda adeta bir aşk var"

Murat Taraktaş, AA muhabirine, boksun özgüven artırıcı bir yönü olduğunu söyledi.

Bokstan 29 yıldır ayrılamadığını anlatan Taraktaş, "O mu beni bırakmadı, ben mi onu bırakmadım, bilemiyorum ama boksla aramızda adeta bir aşk var." dedi.

Taraktaş, boksun savunma sporu olduğunun altını çizerek, herkesin bunu rahatlıkla yapabileceğini vurguladı.

Boksun mesleğini yaparken sakin kalmayı sağladığına dikkati çeken Taraktaş, şöyle konuştu:

"İşimle ilgili gergin anları ve insan ilişkilerini yönetirken kötü sonuçların olmaması için dikkat etmem gerekiyor. Öyle olduğu için de hep böyle sakin kalabiliyorum. Başka insanların kaldıramayacağı kelimeleri yumuşatabiliyorum. Diyorum ki, 'Canı yanmıştır, sinirlidir, yarın geçer.' Kendimi telkin edip sakin kalabiliyorum."

Kardiyolog Taraktaş, mesleğinin hassas ve stresli olduğunu vurgulayarak, spor sayesinde stres yönetimini öğrendiğini dile getirdi.

Boksun faydasını gördüğünü ifade eden Taraktaş, şunları söyledi:

"Biz 0,14 milimetrelik tellerle uğraşıyoruz. Stres anında çok ince telleri kalp damarlarından geçirmek gerçekten zor olabiliyor ama o stresi boks sayesinde çok iyi yönetebildiğimi düşünüyorum. Tabii yüzde 100 hiçbir zaman başarıdan söz edilemez ama bence olabildiğince az kötü durumla karşılaşıyoruz. Stres anında elimin ve ayağımın titrememesinde boksun çok büyük faydası olduğunu düşünüyorum."

Murat Taraktaş, kalp damar rahatsızlıklarında sigaranın, beslenmenin ve hareketsizliğin önemli belirleyici faktörler olduğuna işaret ederek, söz konusu rahatsızlığın önüne geçilmesi için spor yapılmasını önerdi.

- "Tıp dünyasına örnek oldu"

Boks Antrenörü Yılmaz Ayar ise Taraktaş'ın doktorluğu gibi boksörlüğünün de iyi olduğunu kaydetti.

Sporcusunun boksu severek yaptığını anlatan Ayar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Uzun yıllardır beraber çalışıyoruz. Hala boksun içindeyiz. Bir hekim olarak tıp dünyasına örnek oldu. Onun da sayesinde sağlıkçıları boks camiasına çektiğim için Türkiye Boks Federasyonundan altın rozet almıştım. İyi boksördür. En büyük şansım, Murat gibi böyle değerli hekimlerle çalışmam, onun öğrencim olması. Böyle sporcularımın olması beni çok mutlu ediyor."