Eskişehir'de 402 öğrenci ve 25 öğretmen siber suçlara karşı bilgilendirildi

Konferansta sosyal medyanın hayatımıza etkisi, siber güvenlik, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı ve güvenli internet konularında 402 öğrenci ve 25 öğretmen bilgilendirildi.

Siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY programı kapsamında çalışma yapan Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hoca Ahmed Yesevi Anadolu Lisesi ve TOKİ Şehit İkram Cirit Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerine yönelik konferans verdi.

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